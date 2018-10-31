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Разведка: материальное неравенство вынуждает местных боевиков к дезертирству

Разведка: материальное неравенство вынуждает местных боевиков к дезертирству

Киев  •  УНН

 • 8311 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Существенная разница в денежном обеспечении по сравнению с российскими наемниками является главной причиной, которая заставляет местных боевиков прибегать к дезертирству. Об этом сегодня на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинской разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.

"Оккупантами скрывается информация о значительной разнице в денежном обеспечении российских кадровых военнослужащих и призванных из числа местного населения. В частности, полковник ВС РФ (в должности командира батальона и выше) получает 124 тыс. рос. руб. ежемесячно, которые начисляются ему на карточный счет на территории РФ; гражданин РФ (не военнослужащий, наемник) - 25 тыс. рос. руб. и ежедневно 500 рос. руб. за пребывание на передовой. Показательно, что на равнозначной должности местный житель получает 15 тыс. рос. руб., а за пребывание на передовой - 200 рус. руб. в день", - сказал Праута.

Он отметил, что именно в связи с материальной мотивированностью указанных лиц в подразделениях оккупационных войск стремительно начинает расти количество дезертиров и тех, кто желает освободиться от военной службы.

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Однако, по словам Праута, российское оккупационное командование принимает меры для повышения количественных показателей призыва населения временно оккупированных территорий на военную службу. Особое внимание уделяется призыву на контрактную службу, которую оккупанты усиленно рекламируют с использованием теле- радио- и печатной пропаганды. Вместе с тем, ходят слухи о принудительном призыве на два года, в том числе лиц, ранее проходивших военную службу, без подписания контракта и возможности получения более высокого уровня денежного обеспечения.

Напомним, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей усиливаются проукраинские настроения среди местного населения, что существенно влияет на морально-психологическое состояние личного состава российско-оккупационных войск.

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