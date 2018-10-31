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Розвідка: матеріальна нерівність змушує місцевих бойовиків до дезертирства

Розвідка: матеріальна нерівність змушує місцевих бойовиків до дезертирства

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Суттєва різниця у грошовому забезпеченні у порівнянні з російськими найманцями є головною причиною, яка змушує місцевих бойовиків вдаватися до дезертирства. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.

"Окупантами приховується інформація про значну різницю у грошовому забезпеченні російських кадрових військовослужбовців і призваних з числа місцевого населення. Зокрема, полковник ЗС РФ (на посаді командира батальйону і вище) отримує 124 тис. рос. руб. щомісяця, які нараховуються йому на картковий рахунок на території РФ; громадянин РФ (не військовослужбовець, найманець) — 25 тис. рос. руб. та щоденно 500 рос. руб. за перебування на передовій. Показовим є те, що на рівнозначній посаді місцевий мешканець отримує 15 тис. рос. руб., а за перебування на передовій — 200 рос. руб. щодня", - сказав Праута.

Він наголосив, що саме у зв’язку з матеріальною вмотивованістю зазначених осіб, у підрозділах окупаційних військ продовжує стрімко зростати кількість дезертирів та тих, хто бажає звільнитись з військової служби.

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Водночас, за словами Праути, російське окупаційне командування вживає заходів для підвищення кількісних показників призову населення тимчасово окупованих територій на військову службу. Особлива увага приділяється призову на контрактну службу, яку окупанти посилено рекламують з використанням теле-радіо- та друкованої пропаганди. Разом з цим, ширяться чутки про примусовий призов на два роки, у тому числі осіб, які раніше проходили військову службу, без підписання контракту і можливості отримання більш високого рівня грошового забезпечення.

Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей посилюються проукраїнські настрої  серед місцевого населення, що суттєво впливає на морально-психологічний стан особового складу російсько-окупаційних військ.

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