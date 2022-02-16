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Разведка Эстонии: Россия "вероятно" начнет "ограниченное" военное нападение против Украины

Разведка Эстонии: Россия "вероятно" начнет "ограниченное" военное нападение против Украины

Киев • УНН

 • 56804 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Россия продолжает перебрасывать войска к границе с Украиной и, вероятно, начнет "ограниченное" военное нападение на страну, заявил в среду глава Службы внешней разведки Эстонии. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.

Детали

Атака будет включать ракетный обстрел и оккупацию "ключевой территории" в Украине, заявил генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Микк Марран.

"Сейчас, по нашей оценке, они будут избегать городов с большим населением, поскольку для контроля над этими районами нужно много войск. Но нет четкого понимания того, какой путь могут использовать российские войска", — сказал он на брифинге для СМИ.

По данным эстонской разведки, другой возможностью может быть усиление боевых действий в двух поддерживаемых Россией регионах на Востоке Украины.

Такая эскалация "очень вероятна", и таким образом "Россия, скорее всего, получит правдоподобное отрицание и избежит санкций", - считает Марран.

"Если Россия добьется успеха в Украине, это подтолкнет ее к усилению давления на страны Балтии в ближайшие годы, — добавил он. — Угроза войны стала для Путина главным политическим инструментом".

По словам начальника, эстонской разведке известно о движение около 10 боевых групп российских войск к границе с Украиной, где уже дислоцированы 100 боевых групп российских войск, или около 170 тысяч солдат.

В эти цифры входят солдаты, которые обычно дислоцированы в регионах вокруг Украины, а также войска в Беларуси, которых Россия отправила на военные учения у границы с Украиной.

По словам Маррана, часть солдат, вероятно, останется в Беларуси после окончания учений 20 февраля, что является серьезной проблемой для альянса НАТО, в который входят страны Балтии.

По мнению Маррана "это сократит время подготовки к нападению на Прибалтику".

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