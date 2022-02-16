Розвідка Естонії: Росія "ймовірно" розпочне "обмежений" військовий напад проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною і, ймовірно, почне "обмежений" військовий напад на країну, заявив у середу глава Служби зовнішньої розвідки Естонії. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
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Атака включатиме ракетний обстріл і окупацію "ключової території" в Україні, заявив генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран.
"Зараз, за нашою оцінкою, вони уникатимуть міст із великим населенням, оскільки для контролю над цими районами потрібно багато військ. Але немає чіткого розуміння того, який шлях можуть використати російські війська", — сказав він на брифінгу для ЗМІ.
За даними естонської розвідки, іншою можливістю може бути посилення бойових дій у двох підтримуваних Росією регіонах на Сході України.
Така ескалація "дуже ймовірна", і таким чином "Росія, швидше за все, отримає правдоподібне заперечення і уникне санкцій", - вважає Марран.
"Якщо Росія досягне успіху в Україні, це підштовхне її до посилення тиску на країни Балтії найближчими роками, — додав він. — Загроза війни стала для Путіна головним політичним інструментом".
За словами начальника, естонській розвідці відомо про рух близько 10 бойових груп російських військ до кордону з Україною, де вже дислоковано 100 бойових груп російських військ, або близько 170 тисяч солдатів.
У ці цифри входять солдати, які зазвичай дислоковані в регіонах навколо України, а також війська в Білорусі, яких Росія відправила на військові навчання біля кордону з Україною.
За словами Маррана, частина солдатів, ймовірно, залишиться в Білорусі після закінчення навчань 20 лютого, що є серйозною проблемою для альянсу НАТО, до якого входять країни Балтії.
На думку Маррана, "це скоротить час підготовки до нападу на Прибалтику".