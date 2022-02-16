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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Розвідка Естонії: Росія "ймовірно" розпочне "обмежений" військовий напад проти України

Розвідка Естонії: Росія "ймовірно" розпочне "обмежений" військовий напад проти України

Київ • УНН

 • 56805 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною і, ймовірно, почне "обмежений" військовий напад на країну, заявив у середу глава Служби зовнішньої розвідки Естонії. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.

Деталі

Атака включатиме ракетний обстріл і окупацію "ключової території" в Україні, заявив генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран.

"Зараз, за ​​нашою оцінкою, вони уникатимуть міст із великим населенням, оскільки для контролю над цими районами потрібно багато військ. Але немає чіткого розуміння того, який шлях можуть використати російські війська", — сказав він на брифінгу для ЗМІ.

За даними естонської розвідки, іншою можливістю може бути посилення бойових дій у двох підтримуваних Росією регіонах на Сході України.

Така ескалація "дуже ймовірна", і таким чином "Росія, швидше за все, отримає правдоподібне заперечення і уникне санкцій", - вважає Марран.

"Якщо Росія досягне успіху в Україні, це підштовхне її до посилення тиску на країни Балтії найближчими роками, — додав він. — Загроза війни стала для Путіна головним політичним інструментом".

За словами начальника, естонській розвідці відомо про рух близько 10 бойових груп російських військ до кордону з Україною, де вже дислоковано 100 бойових груп російських військ, або близько 170 тисяч солдатів.

У ці цифри входять солдати, які зазвичай дислоковані в регіонах навколо України, а також війська в Білорусі, яких Росія відправила на військові навчання біля кордону з Україною.

За словами Маррана, частина солдатів, ймовірно, залишиться в Білорусі після закінчення навчань 20 лютого, що є серйозною проблемою для альянсу НАТО, до якого входять країни Балтії.

На думку Маррана, "це скоротить час підготовки до нападу на Прибалтику".

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