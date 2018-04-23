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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разведка: боевики на Донбассе запугивают население наступлением ВСУ с 30 апреля

Киев • УНН

 • 11978 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Боевики запугивают местное население на Донбассе информацией о проведении украинскими силами с 30 апреля этого года широкомасштабных наступательных действий и деятельностью украинских ДРГ. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные военной разведки, передает УНН.

Разведка: боевики на Донбассе запугивают население наступлением ВСУ с 30 апреля

"По информации Главного управления разведки Минобороны, с целью оправдания присутствия на востоке Украины российско-оккупационных войск, противник продолжает запугивать местное население недостоверной информацией о проведении силами АТО с 30 апреля этого года широкомасштабных наступательных действий и деятельностью украинских ДРГ", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по его словам, на территории РФ проведено командный штабные учения по управлению войсками силами Южного военного округа РФ под руководством командующего округом генерал-полковника Александра Дворникова.

"В ходе этих командно-штабных учений на едином оперативном фоне и по единому замыслу отрабатывались варианты применения войск, в том числе по опыту ведения боевых действий соединенных частей так называемого первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск", - добавил Гуцуляк.

Также он подтвердил, что в течение суток, 22 апреля, зафиксировано 30 прицельных обстрелов украинских оборонных позиций со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе.

"В результате вражеских обстрелов ни один защитник Украины не пострадал", - добавил он.

Напомним, министр обороны Полторак заявил, что АТО на Донбассе завершится 30 апреля.

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