Розвідка: бойовики на Донбасі залякують населення наступом ЗСУ з 30 квітня

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Бойовики залякують місцеве населення на Донбасі інформацією про проведення українськими силами з 30 квітня цього року широкомасштабних наступальних дій та діяльністю українських ДРГ. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України, полковник Дмитро Гуцуляк з посиланням на дані військової розвідки, передає УНН.