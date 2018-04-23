Розвідка: бойовики на Донбасі залякують населення наступом ЗСУ з 30 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Бойовики залякують місцеве населення на Донбасі інформацією про проведення українськими силами з 30 квітня цього року широкомасштабних наступальних дій та діяльністю українських ДРГ. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України, полковник Дмитро Гуцуляк з посиланням на дані військової розвідки, передає УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, з метою виправдання присутності на сході України російсько-окупаційних військ, противник продовжує залякувати місцеве населення недостовірною інформацією про проведення силами АТО з 30 квітня цього року широкомасштабних наступальних дій та діяльністю українських ДРГ", - повідомив Гуцуляк.
Крім того, за його словами, на території РФ проведено командне штабне тренування з управління військами силами Південного військового округу РФ під керівництвом командуючого округом генерал-полковника Олександра Дворнікова.
"В ході цього командно-штабного тренування на єдиному оперативному фоні та за єдиним замислом відпрацьовувались варіанти застосовування військ, в тому числі за досвідом ведення бойових дій з’єднаних частин так званого першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ", - додав Гуцуляк.
Також він підтвердив, що протягом доби, що минула, 22 квітня, зафіксовано 30 прицільних обстрілів українських оборонних позицій з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі.
"Внаслідок ворожих обстрілів жоден захисник України не постраждав", - додав він.
Нагадаємо, міністр оборони Полторак заявив, що АТО на Донбасі завершиться 30 квітня.