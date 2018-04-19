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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Умные" ракеты Трампа оказались в России - СМИ

Киев • УНН

 • 17169 просмотра

КИЕВ.19 апреля. УНН. Две неразорвавшиеся в ходе удара США 14 апреля крылатые ракеты, найденные сирийскими военными в хорошем состоянии, 18 апреля отправили самолетом в Россию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Умные" ракеты Трампа оказались в России - СМИ

"Две крылатые ракеты, не разорвались в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера (17 апреля - ред.) были переданы российским военным", - сказал собеседник агентства .

Как уточнил источник, по его сведениям, "эти ракеты вчера (18 апреля - ред.) были отправлены самолетом в Россию".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им прикае нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью наказать Асада за применение химического оружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержание режима Асада".

В субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция провела  авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия.

Из 105 ракет, выпущенных войсками США, Великобритании и Франции по объектам связанным с программой создания химического оружия в Сирии, ни одна не была сбита силами противовоздушной обороны России и Сирии. Об этом сообщает на своем сайте Европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM).

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