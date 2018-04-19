"Розумні" ракети Трампа опинилися в Росії – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ.19 квітня. УНН. Дві нерозірвані в ході удару США 14 квітня крилаті ракети, знайдені сирійськими військовими в хорошому стані, 18 квітня відправили літаком до Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Дві крилаті ракети, які не розірвалися в ході ракетного удару США по Сирії в ніч на 14 квітня, були виявлені сирійськими військовими. Обидві ракети в досить хорошому стані позавчора (17 квітня – ред.) були передані російським військовим", - сказав співрозмовник агентства.
Як уточнило джерело, за його відомостями, "ці ракети вчора (18 квітня – ред.) були відправлені літаком до Росії".
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".
У суботу, 14 квітня, США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.
Зі 105 ракет, випущених військами США, Великої Британії та Франції по об'єктах пов'язаних з програмою створення хімічної зброї у Сирії, жодна не була збита силами протиповітряної оборони Росії та Сирії. Про це повідомляє на своєму сайті Європейське командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM).