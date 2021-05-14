"Понимаю, откуда здесь ноги растут": первая леди рассказала, влияет ли на Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Первая леди Елена Зеленская заявила, что никогда не дает мужу - Президенту Украины Владимиру Зеленскому - советы, которые касаются его работы. Об этом она заявила в интервью в программе "VIP с Натальей Мосейчук", передает УНН.
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"Я понимаю, откуда здесь ноги растут. Владимир во многих интервью говорит: моя жена на меня сильно влияет. И я каждый раз у него спрашиваю: "Зачем ты это говоришь? Возможно, влияю эмоционально, возможно. Но я влияю на своего мужа, а не на президента", - сказала Зеленская.
По ее словам, она никогда не дает мужу советы, касающиеся его работы, поскольку не считает себя достаточно компетентной для этого.
"Советы Президенту я не даю вообще. Советы мужу могу давать, но он - настолько уверенный в себе и самостоятельный человек, что я могу говорить ему все, что угодно - он сделает все равно по-другому. То, что он стал Президентом - это пример того, что я говорила - не делай, а он сделал", - рассказала первая леди.
Дополнение
Ранее в интервью для НВ Елена Зеленская заявляла, что "конечно, влияет" на своего мужа. Ведь ей часто может что-то не нравиться, о чем она обязательно говорит. Также она отмечала, что не дает Президенту политические советы и старается не вникать в глубоко политические темы.