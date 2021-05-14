"Розумію, звідки тут ноги ростуть": перша леді розповіла, чи впливає на Зеленського

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 20168 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 67722 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 152250 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 186950 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 167913 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 163521 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 112394 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88696 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 218355 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89705 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
71%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 42546 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 55272 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 64297 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 81081 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 19375 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 185755 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 218374 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 309072 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 473052 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 456334 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 20749 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 43259 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 47971 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 47874 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 48328 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

"Розумію, звідки тут ноги ростуть": перша леді розповіла, чи впливає на Зеленського

Київ • УНН

 • 48035 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Перша леді Олена Зеленська заявила, що ніколи не дає чоловікові - Президенту України Володимиру Зеленському - поради, які стосуються його роботи. Про це вона заявила в інтерв’ю у програмі "VIP з Наталією Мосейчук", передає УНН.

"Розумію, звідки тут ноги ростуть": перша леді розповіла, чи впливає на Зеленського

Цитата:

“Я розумію, звідки тут ноги ростуть. Володимир у багатьох інтерв’ю каже: моя дружина на мене сильно впливає. І я щоразу в нього питаю: “Навіщо ти це кажеш? Можливо, впливаю емоційно, можливо. Але я впливаю на свого чоловіка, а не на Президента”, — сказала Зеленська.

За її словами, вона ніколи не дає чоловіку поради, що стосуються його роботи, оскільки не вважає себе достатньо компетентною для цього.

“Поради Президентові я не даю взагалі. Поради чоловікові можу давати, але він - настільки впевнена в собі та самостійна людина, що я можу казати йому все, що завгодно — він зробить усе одно по-іншому. Те, що він став Президентом — це приклад того, що я казала — не роби, а він зробив”, — розповіла перша леді.

Доповнення

Раніше в інтерв’ю для НВ Олена Зеленська заявляла, що “звичайно, впливає” на свого чоловіка. Адже їй часто може щось не подобатися, про що вона обов’язково каже. Також вона наголошувала, що не дає Президенту політичні поради та намагається не вникати в глибоко політичні теми.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94