"Розумію, звідки тут ноги ростуть": перша леді розповіла, чи впливає на Зеленського

Цитата:

“Я розумію, звідки тут ноги ростуть. Володимир у багатьох інтерв’ю каже: моя дружина на мене сильно впливає. І я щоразу в нього питаю: “Навіщо ти це кажеш? Можливо, впливаю емоційно, можливо. Але я впливаю на свого чоловіка, а не на Президента”, — сказала Зеленська.

За її словами, вона ніколи не дає чоловіку поради, що стосуються його роботи, оскільки не вважає себе достатньо компетентною для цього.

“Поради Президентові я не даю взагалі. Поради чоловікові можу давати, але він - настільки впевнена в собі та самостійна людина, що я можу казати йому все, що завгодно — він зробить усе одно по-іншому. Те, що він став Президентом — це приклад того, що я казала — не роби, а він зробив”, — розповіла перша леді.

Доповнення

Раніше в інтерв’ю для НВ Олена Зеленська заявляла, що “звичайно, впливає” на свого чоловіка. Адже їй часто може щось не подобатися, про що вона обов’язково каже. Також вона наголошувала, що не дає Президенту політичні поради та намагається не вникати в глибоко політичні теми.