Расстрелял флаг Украины и угрожал полицейским гранатой: в Киевской области задержали 30-летнего мужчину

Детали

По словам Небытова, сначала злоумышленник открыл стрельбу из ружья по украинскому флагу, когда же на место прибыл наряд, схватил в руку гранату и грозился взорвать правоохранителей и себя.

Сотрудники Васильковской полиции сработали четко. Уже через мгновение злоумышленнику надели наручники. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения. У злодея изъяли оружие, патроны и гранату Ф-1, отметил правоохранитель.

Добавим

В настоящее время молодой человек находится в изоляторе временного содержания. За поругание государственных символов, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а также угрозу убийством работнику правоохранительного органа злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

"Позорное и недопустимое поведение во время военного положения. Полиция будет жестко реагировать на подобные правонарушения", – резюмировал Небытов.

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