Расстрелял флаг Украины и угрожал полицейским гранатой: в Киевской области задержали 30-летнего мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Расстрелял флаг Украины и угрожал полицейским гранатой. Как сообщил руководитель ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов, 30-летний мужчина был задержан этой ночью на Обуховщине, передает УНН.
Детали
По словам Небытова, сначала злоумышленник открыл стрельбу из ружья по украинскому флагу, когда же на место прибыл наряд, схватил в руку гранату и грозился взорвать правоохранителей и себя.
Сотрудники Васильковской полиции сработали четко. Уже через мгновение злоумышленнику надели наручники. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения. У злодея изъяли оружие, патроны и гранату Ф-1, отметил правоохранитель.
Добавим
В настоящее время молодой человек находится в изоляторе временного содержания. За поругание государственных символов, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а также угрозу убийством работнику правоохранительного органа злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.
"Позорное и недопустимое поведение во время военного положения. Полиция будет жестко реагировать на подобные правонарушения", – резюмировал Небытов.
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