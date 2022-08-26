Розстріляв прапор України та погрожував поліцейським гранатою: на Київщині затримали 30-річного чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Розстріляв прапор України та погрожував поліцейським гранатою. Як повідомив керівник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, 30-річного чоловіка затримали цієї ночі на Обухівщині, передає УНН.
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За словами Нєбитова, чоловік спочатку зловмисник відкрив стрілянину з рушниці по українському стягу, коли ж на місце прибув наряд, схопив в руку гранату і грозився підірвати правоохоронців та себе.
Працівники Васильківської поліції спрацювали чітко. Вже через мить зловмиснику вдягнули кайданки. Як виявилось, він знаходився в стані алкогольного сп’яніння. У лиходія вилучили зброю, набої та гранату Ф-1, зазначив правоохоронець.
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Наразі молодик перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За наругу над державними символами, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також погрозу вбивством працівнику правоохоронного органу зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.
"Ганебна і недопустима поведінка під час воєнного стану. Поліція буде жорстко реагувати на подібні правопорушення", - резюмував Нєбитов.
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