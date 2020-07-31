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На Луганщині п’яний чоловік публічно спалив державний прапор

На Луганщині п’яний чоловік публічно спалив державний прапор

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. В Луганській області п’яний чоловік поблизу місцевого магазину зняв державний прапор з флагштоку та публічно його спалив. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

“Слідством встановлено, що 30 липня 2020 року мешканець села Можняківка Новопсковського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поблизу місцевого магазину зняв державний прапор з флагштоку та публічно його спалив”, — йдеться в повідомленні.

Також за процесуального керівництва Новопсковського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області слідчими Новопсковського відділу Головного управління Нацполіції в Луганській області здійснюється досудове розслідування за фактом наруги над Державним Прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України).

“На даний час правопорушника встановлено, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за фактом публікації в соціальній мережі, щодо пошкодження державного прапору 3 підлітками, поліцейськими проведено перевірку. Усі особи, причетні до події, встановлені.

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