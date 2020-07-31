В Луганской области пьяный мужчина публично сжег государственный флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Луганской области пьяный мужчина вблизи местного магазина снял государственный флаг с флагштока и публично его сжег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"Следствием установлено, что 30 июля 2020 года житель села Можняковка Новопсковского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи местного магазина снял государственный флаг с флагштока и публично его сжег", - говорится в сообщении.
Также под процессуальным руководством Новопсковского отдела Старобельской местной прокуратуры Луганской области следователями Новопсковского отдела Главного управления Нацполиции в Луганской области осуществляется досудебное расследование по факту надругательства над Государственным флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины).
"В настоящее время правонарушителя установлено, решается вопрос о сообщение ему о подозрении. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения уголовного преступления", - отмечается в сообщении.
Напомним, по факту публикации в социальной сети, относительно повреждения государственного флага 3 детьми, полицейскими проведена проверка. Все лица, причастные к событию, установлены.