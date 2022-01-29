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Расстрел в Днепре: подозреваемого в соседний городок вывозила женщина, ГБР ищет свидетелей

Расстрел в Днепре: подозреваемого в соседний городок вывозила женщина, ГБР ищет свидетелей

Киев • УНН

 • 30470 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Следователи Государственного бюро расследований ищут свидетелей и очевидцев событий того дня, когда на "Южмаше" в Днепре в результате стрельбы погибли четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, что работала на КПП завода. Об этом ГБР сообщило в соцсетях, пишет УНН.

Цитата:

"Следователи теруправления ГБР в Полтаве совместно с Национальной полицией Украины ищут свидетелей и очевидцев, которые видели Артемия Рябчука, который устроил стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре", - сообщили в бюро.

Детали

Отмечается, что следствием установлено, что "подозреваемый после того, как сбежал с места происшествия с боевым оружием, ходил по жилым кварталам города Днепр возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили".

"Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в город Подгородное Днепровского района Днепропетровской области в жилые кварталы", - сообщили в ГБР.

В связи с этим в бюро призвали "неравнодушных граждан, которые видели в указанный период Артемия Рябчука, связаться по телефону" с дежурной частью ТУ ГБР в городе Полтаве.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

В тот же день подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел по трем статьям УК Украины.

Следователи ГБР сообщили задержанному о подозрении по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство), ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов) УК Украины.

28 января Кировский районный суд Днепра отправил под стражу в СИЗО подозреваемого в расстреле нацгвардейцев в Днепре Артемия Рябчука без права внесения залога.

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