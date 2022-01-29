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Розстріл у Дніпрі: підозрюваного у сусіднє містечко вивозила жінка, ДБР шукає свідків

Розстріл у Дніпрі: підозрюваного у сусіднє містечко вивозила жінка, ДБР шукає свідків

Київ • УНН

 • 30472 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань шукають свідків та очевидців подій того дня, коли на "Південмаші" у Дніпрі внаслідок стрілянини загинули четверо нацгвардійців та цивільна жінка, що працювала на КПП заводу. Про це ДБР повідомило у соцмережах, пише УНН.

Цитата:

"Слідчі теруправління ДБР у Полтаві спільно із Національною поліцією України шукають свідків та очевидців, які бачили Артемія Рябчука, який вчинив стрілянину на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі", - повідомили у бюро.

Деталі

Зазначається, що слідством встановлено, що "підозрюваний після того, як втік з місця пригоди з бойовою зброєю, ходив по житлових кварталах міста Дніпро біля Південного машинобудівного заводу та намагався зупиняти автомобілі".

"Зупинивши один з легкових автомобілів, він наказав жінці відвести його до міста Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області у житлові квартали", - повідомили у ДБР.

"У зв'язку з цим у бюро закликали "небайдужих громадян, які бачили у вказаний період Артемія Рябчука, зв'язатись за телефоном" з черговою частиною ТУ ДБР у місті Полтаві.

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.

У той же день підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл за трьома статтями ККУ.

Слідчі ДБР повідомили затриманому про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів) КК України.

28 січня Кіровський районний суд Дніпра відправив під варту у СІЗО підозрюваного у розстрілі нацгвардійців в Дніпрі Артемія Рябчука без права внесення застави.

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