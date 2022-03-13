Расстрел колонны женщин и детей в Киевской области во время эвакуации: разведка сообщила новые подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Разведка обнародовала обновленную информацию о расстреле колонны женщин и детей из села Победа во время попытки эвакуации. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.
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"После выяснения обстоятельств трагедии оказалось, что люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно, поэтому начали эвакуацию без согласованного сторонами "зеленого коридора". А это очень опасно, ведь оккупационные подразделения без сожаления уничтожают мирное население. Примеров таких военных преступлений за эти 16 дней войны немало", - говорится в сообщении.
В управлении разведки призвали всех граждан, кто оказался в опасности, следить за официальной информацией относительно маршрутов эвакуации и использовать только безопасные пути.
Контекст
Как сообщалось ранее, во время попытки эвакуации из села Победа, Киевская область, в сторону села Остролучье, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей.