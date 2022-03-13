Розстріл колони жінок та дітей в Київській області під час евакуації: розвідка повідомила нові подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Розвідка оприлюднила оновлену інформацію про розстріл колони жінок і дітей з села Перемога під час спроби евакуації. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
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"Після з'ясування обставин трагедії виявилось, що люди намагалися врятуватись від загарбників самостійно, тому почали евакуацію без погодженого сторонами "зеленого коридору". А це дуже небезпечно, адже окупаційні підрозділи без жалю знищують мирне населення. Прикладів таких військових злочинів за ці 16 днів війни чимало", - йдеться в повідомленні.
В управлінні розвідки закликали всіх громадян, хто опинився в небезпеці, стежити за офіційною інформацією щодо маршрутів евакуації та використовувати лише безпечні шляхи.
Контекст
Як повідомлялося раніше, під час спроби евакуації з села Перемога, Київська область, в бік села Гостролуччя, окупантами була розстріляна колона мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей.