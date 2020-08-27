Расстрел автобуса под Харьковом: объявлена спецоперация "Сирена"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Под Харьковом расстреляли автобус, два человека ранены. Правоохранители объявили спецоперацию "Сирена". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
“В результате происшествия два человека получили ранения и доставлены в больницу. По области введено в действие полицейскую операцию „Сирена“. Сообщение о происшествии на автодороге в районе города Люботин поступило в полицию около 19:10”, — говорится в сообщении.
Установлено, что вблизи города Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем “Мицубиси” заблокировали движение микроавтобуса “Мерседес”, в котором находились представители ОО “За жизнь”, и заставили его остановиться. После этого из автомобиля “Мицусиби” вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле.
“В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники нет. Розыск злоумышленников осуществляется по специальной полицейской операцией “Сирена”, — добавили в полиции.
Как сообщал УНН ранее, на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстрелян автобус с людьми.