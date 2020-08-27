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Розстріл автобусу під Харковом: оголошено спецоперацію “Сирена”

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Під Харковом розстріляли автобус, двоє людей поранено. Правоохоронці оголосили спецоперацію “Сирена”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Розстріл автобусу під Харковом: оголошено спецоперацію “Сирена”

“У результаті події дві людини отримали поранення та доставлені до лікарні. По області введено в дію поліцейську операцію „Сирена“. Повідомлення про пригоду на автодорозі в районі міста Люботина надійшло до поліції близько 19:10”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що поблизу міста Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем “Міцубісі” заблокували рух мікроавтобуса “Мерседес”, у якому перебували представники ГО “За життя”, та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля “Міцусібі” вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

“У результаті пострілів двоє активістів згаданої громадської організації отримали поранення, їм надається медична допомога. Людей, взятих у заручники немає. Розшук зловмисників здійснюється за спеціальною поліцейською операцією “Сирена”, — додали у поліції.

Як повідомляв УНН раніше, на трасі Київ-Харків з автоматичної зброї розстріляний автобус з людьми.

Українські Національні Новини

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