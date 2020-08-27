Розстріл автобусу під Харковом: оголошено спецоперацію “Сирена”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Під Харковом розстріляли автобус, двоє людей поранено. Правоохоронці оголосили спецоперацію “Сирена”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
“У результаті події дві людини отримали поранення та доставлені до лікарні. По області введено в дію поліцейську операцію „Сирена“. Повідомлення про пригоду на автодорозі в районі міста Люботина надійшло до поліції близько 19:10”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що поблизу міста Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем “Міцубісі” заблокували рух мікроавтобуса “Мерседес”, у якому перебували представники ГО “За життя”, та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля “Міцусібі” вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.
“У результаті пострілів двоє активістів згаданої громадської організації отримали поранення, їм надається медична допомога. Людей, взятих у заручники немає. Розшук зловмисників здійснюється за спеціальною поліцейською операцією “Сирена”, — додали у поліції.
Як повідомляв УНН раніше, на трасі Київ-Харків з автоматичної зброї розстріляний автобус з людьми.