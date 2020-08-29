Расстрел автобуса под Харьковом: 5 подозреваемым избрана мера пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Киевский районный суд Харькова сегодня избрал меры пресечения в виде содержания под стражей 5 подозреваемым в нападении на автобус с активистами одной из политических сил. Об этом в кометари корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
"Избрали меру пресечения 5 подозреваемым - содержание под стражей в течение 60 суток без права залога, все они из Днепра. Еще продолжается судебное заседание по избранию меры пресечения другим подозреваемым", - отметил Чубенко.
Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с людьми.
После нападения на автобус с активистами был введен план "Перехват" и операция "Сирена", в результате были задержаны 14 подозреваемых в нападении.
По информации УНН, в результате нападения были четверо пострадавших: трое получили ранения от выстрелов из травматического оружия (потерпевший 1968 года был госпитализирован с травмой плеча, пострадавший 1982 года рождения - с травмой предплечья, а пострадавший 1984 года рождения - с травмой голени), кроме того, еще один мужчина 1984 года рождения был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга.