Расследование дела о договорных матчах вышло за пределы Украины - Нацполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В производстве Главного следственного управления Национальной полиции Украины находится уголовное производство по факту оказания влияния на результаты официальных спортивных соревнований. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе НПУ.
Сообщение о подозрении в указанном уголовном производстве вручено 11 лицам, добавили в НПУ.
"Десяти лицам по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) ч. 1 ст. 369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований) Уголовного кодекса Украины; одному лицу по ч. 1 ст. 369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в Нацполиции.
Кроме того, в рамках расследования производства следователями выполняется ряд процессуальных действий в рамках международного сотрудничества, добавили в НПУ.
Напомним, как писал УНН, по словам председателя комитета этики и честной игры ФФУ Франческо Баранки, организаторы договорных матчей в течение одного сезона могли заработать 100 млн евро.
Также напомним, что ФФУ объявила войну договорным матчам три года назад.
Президент Федерации Андрей Павелко заявил, что к организаторам матчей с фиксированным результатом остается нулевая толерантность и "ни для кого не будет никаких исключений".