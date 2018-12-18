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Розслідування справи про договірні матчі вийшло за межі України - Нацполіція

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження за фактом здійснення впливу на результати офіційних спортивних змагань. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі НПУ.

Розслідування справи про договірні матчі вийшло за межі України - Нацполіція

Повідомлення про підозру у вказаному кримінальному провадженні вручено 11 особам, додали в НПУ.

"Десятьом особам за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) ч. 1 ст. 369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) Кримінального кодексу України; одній особі за ч. 1 ст. 369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) Кримінального кодексу України", - розповіли в Нацполіції.

Крім того, у межах розслідування провадження слідчими виконується низка процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, додали у НПУ.

Нагадаємо, як писав УНН, за словами голови комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранки, організатори договірних матчів протягом одного сезону могли заробити 100 мільйонів євро.

Також нагадаємо, що ФФУ оголосила війну договірним матчам три роки тому.

Президент Федерації Андрій Павелко заявив, що до організаторів матчів із фіксованим результатом залишається нульова толерантність і "ні для кого не буде жодних винятків".

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