Футбольний функціонер озвучив суму заробітку організаторів договірних матчів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Глава комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка розповів, скільки могли заробити організатори договірних матчів в українському футболі за минулий сезон, передає УНН з посиланням на FootballHub.
"Український футбол був раєм для злочинців. У сезоні-2017/2018 організатори могли заробити 100 мільйонів євро", - зазначив він.
Як писав УНН, Нацполіція, в рамках розслідування кримінального провадження за фактом проведення футбольних договірних матчів в Україні, вже вручила 11 підозр.
Також нагадаємо, ФФУ оголосила війну договірним матчам три роки тому.