Футбольный функционер озвучил сумму заработка организаторов договорных матчей

"Украинский футбол был раем для преступников. В сезоне-2017/2018 организаторы могли заработать 100 миллионов евро", - отметил он.

Как писал УНН, Нацполиция, в рамках расследования уголовного производства по факту проведения футбольных договорных матчей в Украине, уже вручила 11 подозрений.

Также напомним, ФФУ огласила войну договорным матчам три года тому назад.