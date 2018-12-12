Футбольный функционер озвучил сумму заработка организаторов договорных матчей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Глава комитета этики и честной игры ФФУ Франческо Баранка рассказал, сколько могли заработать организаторы договорных матчей в украинском футболе за прошлый сезон, передает УНН со ссылкой на FootballHub.
"Украинский футбол был раем для преступников. В сезоне-2017/2018 организаторы могли заработать 100 миллионов евро", - отметил он.
Как писал УНН, Нацполиция, в рамках расследования уголовного производства по факту проведения футбольных договорных матчей в Украине, уже вручила 11 подозрений.
Также напомним, ФФУ огласила войну договорным матчам три года тому назад.