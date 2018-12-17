До учасників договірних матчів залишається нульова толерантність - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко розповів про боротьбу з договірними матчами. За його словами, цю проблему замовчувати ніхто не буде, пише "Дзеркало тижня", передає УНН.
"Ми не закриваємо очі, ми не замовчуємо цю проблему. Ми навпаки її розкриваємо і не боїмося показувати це на всю Європу, на весь світ.
Не буде так, як раніше, коли 20 років тут прогнивало. Ми будемо діяти рішуче, ні з ким не будемо панькатися. Немає жодних прізвищ або клубів, які могли б мати якусь протекцію від даних розслідувань. Впевнений, що це тільки початок.
В той час, коли нас звинувачували, що нічого не робили, велися спостереження і прослуховування, дуже серйозні оперативні дії.
Це далеко не смішно. Те, що ми вже побачили відео передачі грошей і домовленостей, це говорить тільки про вершину айсберга, про який роками замовчували і який підтримували минуле керівництво, закриваючі на це очі.
Ми сьогодні говоримо про те, що ні для кого не буде винятків, нульова толерантність до таких проявів", - заявив Павелко.
Як писав УНН, за словами очільника комітету Федерації футболу України з етики та чесної гри Франческо Баранки, боротьба з футбольною корупцією в Україні вже дала свої плоди.
"Ми починаємо поступово змінювати футбол в Україні. Ніхто не вірив, що це можливо, але потрібно працювати ще старанніше. На форумі ФФУ були озвучені цілком конкретні пропозиції щодо подальшої роботи. Були присутні представники 7 країн. Сподіваюся, що Україна стане для Східної Європи зразком того, як слід боротися з проблемою договірних матчів", - сказав він.