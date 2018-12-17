К участникам договорных матчей остается нулевая толерантность - Павелко

"Мы не закрываем глаза, мы не умалчиваем эту проблему. Мы наоборот ее раскрываем и не боимся показывать это на всю Европу, на весь мир.

Не будет так, как раньше, когда 20 лет здесь прогнивало. Мы будем действовать решительно, ни с кем не будем церемониться. Нет никаких фамилий или клубов, которые могли бы иметь какую-то протекцию от данных расследований. Уверен, что это только начало.

В то время, когда нас обвиняли, что ничего не делали, велись наблюдения и прослушивания, очень серьезные оперативные действия.

Это далеко не смешно. То, что мы уже увидели видео передачи денег и договоренностей, это говорит только о вершине айсберга, о котором годами умалчивали и который поддерживало прошлое руководство, закрывающие на это глаза.

Мы сегодня говорим о том, что ни для кого не будет исключений, нулевая толерантность к таким проявлениям", - заявил Павелко.

Как писал УНН, по словам главы комитета Федерации футбола Украины по этике и честной игре Франческо Баранки, борьба с футбольной коррупцией в Украине уже дала свои плоды.

"Мы начинаем постепенно менять футбол в Украине. Никто не верил, что это возможно, но нужно работать еще усерднее. На форуме ФФУ были озвучены вполне конкретные предложения по дальнейшей работе. Присутствовали представители 7 стран. Надеюсь, что Украина станет для Восточной Европы образцом того, как следует бороться с проблемой договорных матчей", - сказал он.