Расследование о сбыте стероидов через Facebook завершено
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Завершено досудебное расследование в уголовном производстве об изготовлении и сбыте стероидов через Facebook. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 7 завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту изготовления и сбыта сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах организованной преступной группой", - говорится в сообщении.
После ознакомления стороной защиты с материалами следствия, обвинительные акты относительно фигурантов направят в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, по данным следствия, в течение 2017-2018 годов участники преступной группы, в состав которой входило 3 человека, на территории Киева и Киевской области с помощью специального оборудования изготавливали и через Facebook распространяли изготовленную продукцию, в своем составе содержала сильнодействующие лекарственные средства из группы анаболических стероидов - "метандиенон" и "нандролон".
"За указанный период злоумышленники получили незаконную прибыль в сумме более 2 млн грн", - отметили в прокуратуре.
Во время обысков у участников преступной группы изъято более 95 тысяч флаконов для готовой продукции, 90 флаконов с жидкостями, которые содержат в своем составе сильнодействующие лекарственные средства "нандролон" и "метандиенон" и специальное оборудование для их изготовления.
Участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 321 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ - ред.).