Банді оголосили підозри за продаж стероїдів через соцмережу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У столиці учасникам злочинного угруповання, які через соціальну мережу Facebook незаконно збували стероїди, оголошено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
"Оголошено підозру у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи 3 особам, які виготовляли та здійснювали масовий продаж через Інтернет заборонених в обігу сильнодіючих лікарських засобів", - повідомили у прокуратурі.
За даними прокуратури, упродовж 2017-2018 років зловмисники у Києві та Київській області виготовляли та продавали через спеціально створену сторінку у соцмережі свою продукцію. "Вказана речовина у своєму складі містила сильнодіючі лікарські засоби "метандієнон" та "нандролон", які належать до групи анаболічних стероїдів", - вказали у прокуратурі.
Правоохоронці провели у цій справі сім обшуків, під час яких вилучили станок та матрицю для нанесення маркування на виготовлену продукцію, понад 95 тисяч порожніх флаконів, 90 флаконів з рідинами, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби.
За результатом розслідування дії двох організаторів злочинної групи та виконавця кваліфіковані за ч.4 ст.321 КК України, санкція якої передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у грудні 2018 року правоохоронці Хмельницької області викрили мережу збуту незаконних стероїдів.