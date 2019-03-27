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Банді оголосили підозри за продаж стероїдів через соцмережу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У столиці учасникам злочинного угруповання, які через соціальну мережу Facebook незаконно збували стероїди, оголошено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Банді оголосили підозри за продаж стероїдів через соцмережу

"Оголошено підозру у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи 3 особам, які виготовляли та здійснювали масовий продаж через Інтернет заборонених в обігу сильнодіючих лікарських засобів", - повідомили у прокуратурі.

За даними прокуратури, упродовж 2017-2018 років зловмисники у Києві та Київській області виготовляли та продавали через спеціально створену сторінку у соцмережі свою продукцію. "Вказана речовина у своєму складі містила сильнодіючі лікарські засоби "метандієнон" та "нандролон", які належать до групи анаболічних стероїдів", - вказали у прокуратурі.

Правоохоронці провели у цій справі сім обшуків, під час яких вилучили станок та матрицю для нанесення маркування на виготовлену продукцію, понад 95 тисяч порожніх флаконів, 90 флаконів з рідинами, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби.

За результатом розслідування дії двох організаторів злочинної групи та виконавця кваліфіковані за ч.4 ст.321 КК України, санкція якої передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у грудні 2018 року правоохоронці Хмельницької області викрили мережу збуту незаконних стероїдів.

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