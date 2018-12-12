Правоохоронці викрили мережу збуту незаконних стероїдів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Правоохоронці Хмельницької області викрили мережу збуту незаконних стероїдів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації поліції в Хмельницькій області.
“Під час обшуків поліцейські вилучили заборонені сильнодіючі лікарські засоби (стероїди) на загальну суму близько 100 тисяч гривень, а також накладні, розрахункові чеки, банківські картки, прайс-листи з цінами, оргтехніку, яка використовувалась в злочинній діяльності, тощо. До речі, на усі вилучені лікарські засоби взагалі відсутні ліцензії на розповсюдження їх в Україні”, — розповіли у поліції.
Правоохоронці зафіксували факти збуту зловмисниками незаконних стероїдів. Підозрювані вели торгівлю через інтернет. Переважна аудиторія клієнтів — спортсмени.
Чоловікам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Найближчим часом зловмисникам буде обрано запобіжний захід.
Нагадаємо, співробітники Державної казначейської адміністрації Польщі з Підкарпаття вилучили на польсько-українському кордоні контрабанду понад 26 тис. упаковок стероїдів та ліків.