На українсько-польському кордоні зупинили великі партії ліків та стероїдів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Співробітники Державної казначейської адміністрації Польщі з Підкарпаття вилучили на польсько-українському кордоні контрабанду понад 26 тис. упаковок стероїдів та ліків. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
Незаконні фармацевтичні препарати спробували ввезти до Польщі в автомобільних пунктах пропуску в Медиці та Корчовій.
Як повідомила Едита Хабовська з Палати казначейської адміністрації у Ряшеві, стероїди намагався ввезти до Польщі 65-річний громадянин Латвії.
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“15,2 тис. анаболічних препаратів було в одному з багажів у автівці латвійця, який хотів перетнути кордон у пункті пропуску в Медиці. Чоловік пояснив, що везе їх для власних потреб. Сума стероїдів складає 15 тис. злотих”, — додала вона.
У свою чергу, під час контролю рейсового автобуса сполученням Київ-Прага, що в’їжджав на територію Польщі у пункті пропуску в Корчовій, співробітники Митно-податкової служби запобігли контрабанді понад 11 тис. упаковок ліків. Власником медичних препаратів виявився один із громадян України, які подорожували цим автобусом.
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Хабовська повідомила, що це непоодинокий протягом останнього часу випадок запобігання контрабанді фармацевтичних препаратів співробітниками Державної казначейської адміністрації на Підкарпатті.
“Тиждень тому під час контролю автобуса співробітники у Корчовій вилучили контрабанду 28 тис. упаковок препаратів для підвищення потенції”, — поінформувала вона.
Нагадаємо, декілька днів тому українські прикордонники запобігли контрабанді запчастин до бронетехніки та перископів, які хотів незаконно вивезти з країни громадянин Польщі, стверджуючи, що це деталі до тракторів.