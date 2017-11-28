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На украинско-польской границе остановили большие партии лекарств и стероидов

На украинско-польской границе остановили большие партии лекарств и стероидов

Киев  •  УНН

 • 11761 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сотрудники Государственной казначейской администрации Польши с Прикарпатья изъяли на польско-украинской границе контрабанду более 26 тыс. Упаковок стероидов и лекарств. Об  этом  сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Незаконные фармацевтические препараты попытались ввезти в Польшу в автомобильных пунктах пропуска в Медыке и Корчевой.

Как сообщила Эдита Хабовская с Палаты казначейской администрации в Ряшеве, стероиды пытался ввезти в Польшу 65-летний гражданин Латвии.

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"15,2 тыс. анаболических препаратов, в одном из багажей в машине латыша, который хотел пересечь границу в пункте пропуска в Медыке. Мужчина объяснил, что везет их для собственных нужд. Сумма стероидов составляет 15 тыс. злотых", - добавила она.

В свою очередь, при контроле рейсового автобуса сообщением Киев-Прага, въезжал на территорию Польши в пункте пропуска в Корчевой, сотрудники Таможенно-службы предотвратили контрабанду свыше 11 тыс. упаковок лекарств. Владельцем медицинских препаратов оказался один из граждан Украины, которые путешествовали этим автобусом.

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Хабовская сообщила, что это не единичный в последнее время случай предотвращения контрабанды фармацевтических препаратов сотрудниками Государственной казначейской администрации на Подкарпатье.

"Неделю назад во время контроля автобуса сотрудники в Корчевой изъяли контрабанду 28 тыс. упаковок препаратов для повышения потенции", - сообщила она.

Напомним, несколько дней назад украинские пограничники предотвратили контрабанду запчастей к бронетехнике и перископов, которые хотел незаконно вывезти из страны гражданин Польши, утверждая, что это детали тракторов.

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