Правоохранители разоблачили сеть сбыта незаконных стероидов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Правоохранители Хмельницкой области разоблачили сеть сбыта незаконных стероидов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции в Хмельницкой области.
“Во время обысков полицейские изъяли запрещенные сильнодействующие лекарственные средства (стероиды) на общую сумму около 100 тысяч гривен, а также накладные, расчетные чеки, банковские карточки, прайс-листы с ценами, оргтехнику, которая использовалась в преступной деятельности, и тому подобное. Кстати, на все изъятые лекарственные средства вообще отсутствуют лицензии на распространение их в Украине”, — рассказали в полиции.
Правоохранители зафиксировали факты сбыта злоумышленниками незаконных стероидов. Подозреваемые вели торговлю через интернет. Подавляющая аудитория клиентов — спортсмены.
Мужчинам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. В ближайшее время злоумышленникам будет избрана мера пресечения.
Напомним, сотрудники Государственной казначейской администрации Польши с Прикарпатья изъяли на польско-украинской границе контрабанду более 26 тыс. упаковок стероидов и лекарств.