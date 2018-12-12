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Правоохранители разоблачили сеть сбыта незаконных стероидов

Киев • УНН

 • 10184 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Правоохранители Хмельницкой области разоблачили сеть сбыта незаконных стероидов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции в Хмельницкой области.

Правоохранители разоблачили сеть сбыта незаконных стероидов

“Во время обысков полицейские изъяли запрещенные сильнодействующие лекарственные средства (стероиды) на общую сумму около 100 тысяч гривен, а также накладные, расчетные чеки, банковские карточки, прайс-листы с ценами, оргтехнику, которая использовалась в преступной деятельности, и тому подобное. Кстати, на все изъятые лекарственные средства вообще отсутствуют лицензии на распространение их в Украине”, — рассказали в полиции.

Правоохранители зафиксировали факты сбыта злоумышленниками незаконных стероидов. Подозреваемые вели торговлю через интернет. Подавляющая аудитория клиентов — спортсмены.

Мужчинам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. В ближайшее время злоумышленникам будет избрана мера пресечения.

Напомним, сотрудники Государственной казначейской администрации Польши с Прикарпатья изъяли на польско-украинской границе контрабанду более 26 тыс. упаковок стероидов и лекарств.

Украинские Национальные Новости

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