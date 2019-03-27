Банде объявили подозрения за продажу стероидов через соцсеть

"Объявлено подозрение в совершении преступлений в составе организованной преступной группы 3 лицам, которые изготавливали и осуществляли массовую продажу через Интернет запрещенных в обороте сильнодействующих лекарственных средств", - сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, в течение 2017-2018 годов злоумышленники в Киеве и Киевской области изготовляли и продавали через специально созданную страницу в соцсети свою продукцию. "Указанное вещество в своем составе содержало сильнодействующие лекарственные средства "метандиенон" и "нандролон", которые принадлежат к группе анаболических стероидов", - указали в прокуратуре.

Правоохранители провели в этом деле семь обысков, во время которых изъяли станок и матрицу для нанесения маркировки на изготовленную продукцию, более 95 тысяч пустых флаконов, 90 флаконов с жидкостями, которые содержат в своем составе сильнодействующие лекарственные средства.

По результатам расследования действия двух организаторов преступной группы и исполнителя квалифицированы по ч.4 ст.321 УК Украины, санкция которой предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в декабре 2018 года правоохранители Хмельницкой области разоблачили сеть сбыта незаконных стероидов.