Розслідування про збут стероїдів через Facebook завершено

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 7 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом виготовлення та збуту сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах організованою злочинною групою", - йдеться в повідомленні.

Після ознайомлення стороною захисту з матеріалами слідства, обвинувальні акти стосовно фігурантів направлять до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, за даними слідства, упродовж 2017-2018 років учасники злочинної групи, до складу якої входило 3 осіб, на території Києва та Київської області за допомогою спеціального обладнання виготовляли та через Facebook розповсюджували виготовлену продукцію, яка у своєму складі містила сильнодіючі лікарські засоби із групи анаболічних стероїдів - "метандієнон" та "нандролон".

"За вказаний період зловмисники отримали незаконний прибуток у сумі понад 2 млн грн", - зазначили у прокуратурі.

Під час обшуків в учасників злочинної групи вилучили понад 95 тисяч флаконів для готової продукції, 90 флаконів з рідинами, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби "нандролон" та "метандієнон" та спеціальне обладнання для їх виготовлення.

Учасникам злочинної групи оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин - ред.).