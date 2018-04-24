Расследование причин взрывов на складах в Балаклее и Калиновке продолжается - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Расследование причин взрывов на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области и Калиновке Винницкой области продолжается. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил и.о. начальника Центрального управления безопасности войсках службы ВСУ Владимир Яцкив, передает корреспондент УНН.
"Расследование на сегодняшний день еще не закончилось, но есть определенные должностные лица, которые уже наказаны", - сказал Яцков.
Напомним, что в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.
26 сентября 2017 года около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар с последующими взрывами боеприпасов.
Как сообщал УНН, в рамках расследования взрывов в Калиновке оштрафован офицер за халатное отношение к пропускному режиму.