Расследование причин взрывов на складах в Балаклее и Калиновке продолжается - Минобороны

"Расследование на сегодняшний день еще не закончилось, но есть определенные должностные лица, которые уже наказаны", - сказал Яцков.

Напомним, что в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

26 сентября 2017 года около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар с последующими взрывами боеприпасов.

Как сообщал УНН, в рамках расследования взрывов в Калиновке оштрафован офицер за халатное отношение к пропускному режиму.