Розслідування причин вибухів на складах в Балаклії та Калинівці ще триває - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Розслідування причин вибухів на складах боєприпасів у Балаклії Харківської області та Калинівці Вінницької області ще триває. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив в.о. начальника Центрального управління безпеки війської служби ЗСУ Володимир Яцків, передає кореспондент УНН.
"Розслідування на сьогоднішній день ще не закінчилося, але є певні посадові особи, які вже покарані", - сказав Яцків.
Нагадаємо, що о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
26 вересня 2017 року близько 22:00 на військових складах населеного пункту Калинівка на Вінниччині сталася пожежа з подальшими вибухами боєприпасів.
Як повідомляв УНН, в рамках розслідування вибухів у Калинівці оштрафовано офіцера за недбале ставлення до пропускного режиму.