Расследование избиения заместителя председателя Херсонского облсовета взяла под контроль прокуратура области
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Прокуратура Херсонской области держит на контроле вопросы оперативного расследования уголовного преступления по осуществлению нападения на первого заместителя председателя областного совета Василия Зеленчука. Об этом на своей странице в Facebook написал прокурор Херсонской Виталий Тригубенко, передает корреспондент УНН.
"Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные прежде всего на установление личностей нападавших и их местонахождение", - написал В.Тригубенко.
Напомним, вчера в дежурную часть Херсонского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестные совершили нападение на первого заместителя председателя Херсонского областного Совета.
На место происшествия срочно выехали руководство Главного управления Национальной полиции в Херсонской области и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что около 18:00 первый заместитель председателя Херсонского областного Совета, возвращаясь домой, оставил автомобиль на парковке. После этого на него напали неизвестные и нанесли телесные повреждения.
Сейчас пострадавший находится в больнице с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.