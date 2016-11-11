Расследование избиения заместителя председателя Херсонского облсовета взяла под контроль прокуратура области

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15 марта, 19:03 • 111627 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156328 просмотра

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Киев • УНН

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ХЕРСОН-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Прокуратура Херсонской области держит на контроле вопросы оперативного расследования уголовного преступления по осуществлению нападения на первого заместителя председателя областного совета Василия Зеленчука. Об этом на своей странице в Facebook написал прокурор Херсонской Виталий Тригубенко, передает корреспондент УНН.

"Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные прежде всего на установление личностей нападавших и их местонахождение", - написал В.Тригубенко.

Напомним, вчера в дежурную часть Херсонского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестные совершили нападение на первого заместителя председателя Херсонского областного Совета.

На место происшествия срочно выехали руководство Главного управления Национальной полиции в Херсонской области и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что около 18:00 первый заместитель председателя Херсонского областного Совета, возвращаясь домой, оставил автомобиль на парковке. После этого на него напали неизвестные и нанесли телесные повреждения.

Сейчас пострадавший находится в больнице с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.

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