Розслідування побиття заступника голови Херсонської облради взяла під контроль прокуратура області
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прокуратура Херсонської області тримає на контролі питання оперативного розслідування кримінального правопорушення щодо здійснення нападу на першого заступника голови обласної ради Василя Зеленчука. Про це на своїй сторінці в Facebook написав прокурор Херсонщини Віталій Тригубенко, передає кореспондент УНН.
“Тривають першочергові слідчі дії, які направлені насамперед на встановлення осіб нападників та їх місцезнаходження”, — написав В.Тригубенко.
Нагадаємо, вчора до чергової частини Херсонського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі здійснили напад на першого заступника голови Херсонської обласної Ради.
На місце події терміново виїхали керівництво Головного управління Національної поліції в Херсонській області та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що близько 18:00 перший заступник голови Херсонської обласної Ради, повертаючись додому, залишив автомобіль на парковці. Після цього на нього напали невідомі та спричинили тілесні ушкодження.
Наразі постраждалий знаходиться в лікарні зпопереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма.