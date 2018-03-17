Разработчик "Новичка": негосударственные группы или преступные группировки не могли отравить Скрипаля и его дочь

КИЕВ. 17 марта. УНН. Один из основных разработчиков газа нервно-паралитического действия “Новичок” химик Вил Мирзаянов опроверг версии о том, что негосударственные группы или преступные группировки могут стоять за отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.