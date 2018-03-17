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Разработчик "Новичка": негосударственные группы или преступные группировки не могли отравить Скрипаля и его дочь

Разработчик "Новичка": негосударственные группы или преступные группировки не могли отравить Скрипаля и его дочь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Один из основных разработчиков газа нервно-паралитического действия “Новичок” химик Вил Мирзаянов опроверг версии о том, что негосударственные группы или преступные группировки могут стоять за отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

“Преступная организация или негосударственная группа не могут стоять за этой атакой. Это очень, очень трудно сделать. Для таких операций требуется высококвалифицированный специалист, поскольку это очень опасное оружие, вы можете убить себя. Прежде всего, у вас должен быть очень хороший щит, особый контейнер. Активизировать же оружие без специального технического оборудования невозможно”, — заявил химик.

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“Я работал около 30 лет в лаборатории, где был разработан „Новичок“, но я не знаю, как применить его в качестве оружия”, — заверил он.

Ранее член Лейбористской партии Джереми Корбин предположил, что ответственными за отравления могут быть мафиозные круги. Также он не исключил “интересы олигархов в Лондоне”. Но Мирзаянов отвергает это предположение. “Эти теории не имеют смысла, чтобы активизировать яд, необходимо иметь огромный опыт и оборудование”, — настаивает химик.

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Мирзаянов заявил, что “ни одна страна не имеет таких возможностей, как Россия, так как РФ изобрела, протестовала и “вооружила” “Новичок”.

Напомним, российские дипломаты, которых Великобритания высылает из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля, покинут страну 20 марта.

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