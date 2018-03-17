Розробник "Новичка": недержавні групи чи злочинні угруповання не могли отруїти Скрипаля та його доньку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Один з основних розробників газу нервово-паралітичної дії “Новичок” хімік Віл Мірзаянов відкинув версії про те, що недержавні групи чи злочинні угруповання можуть стояти за отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у британському місті Солсбері. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
“Злочинна організація чи недержавна група не можуть стояти за цією атакою. Це дуже, дуже важко зробити. Для таких операцій потрібен висококваліфікований фахівець, бо це надзвичайно небезпечна зброя, ви можете вбити себе. Перш за все, у вас повинен бути дуже хороший щит, особливий контейнер. Активізувати ж зброю без спеціального технічного обладнання неможливо”, — заявив хімік.
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“Я працював близько 30 років у лабораторії, де був розроблений „Новичок“, але я не знаю, як застосувати його в якості зброї”, — запевнив він.
Раніше член Лейбористської партії Джеремі Корбін припустив, що відповідальними за отруєння можуть бути мафіозні кола. Також він не виключив “інтереси олігархів у Лондоні”. Але Мірзаянов відкидає це припущення. “Ці теорії не мають сенсу, щоб активізувати отруту, необхідно мати величезний досвід та обладнання”, — наполягає хімік.
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Мірзаянов заявив, що “жодна країна не має таких можливостей, як Росія, оскільки РФ винайшла, протестувала і “озброїла” “Новичок”.
Нагадаємо, російські дипломати, яких Велика Британія висилає через отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля, покинуть країну 20 березня.