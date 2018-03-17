Розробник "Новичка": недержавні групи чи злочинні угруповання не могли отруїти Скрипаля та його доньку

КИЇВ. 17 березня. УНН. Один з основних розробників газу нервово-паралітичної дії “Новичок” хімік Віл Мірзаянов відкинув версії про те, що недержавні групи чи злочинні угруповання можуть стояти за отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у британському місті Солсбері. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.