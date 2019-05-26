Разработку АНБ США применили для хакерской атаки в Балтиморе

По сведениям этих источников, диверсия, начавшаяся 7 мая, привела к параличу тысяч служебных компьютеров и нарушению функционирования электронной почты, вывела из строя систему оплаты коммунальных услуг, платформу для риелторских сделок в режиме онлайн и многие другие сервисы. Это была классическая акция вымогательства. Неизвестные хакеры требовали около 100 тысяч долларов в биткоинах, обещая после получения выкупа привести системы городских служб в норму.

Согласно публикации газеты, американские спецслужбы зарегистрировали в этом году пик диверсий с использованием EternalBlue. Хакеры атаковали наиболее уязвимые системы многих городов и населенных пунктов от штата Пенсильвания до штата Техас. Мишенями стали больницы, аэропорты, железнодорожные и судоходные компании, банкоматы и фабрики, выпускающие наиболее востребованные вакцины.

Газета направила запрос в ФБР и АНБ, однако комментариев не дождалась.

Напоминаем, СМИ узнали о планах закрыть рассекреченную Сноуденом систему слежения в США.