Разработку АНБ США применили для хакерской атаки в Балтиморе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Программа под названием EternalBlue, разработанная при поддержке Агентства национальной безопасности (АНБ) США, была применена для хакерской атаки на системы властей города Балтимор (штат Мэриленд). Об этом сообщила в субботу газета The New York Times со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности, получивших эти данные от американских спецслужб, пишет УНН.
По сведениям этих источников, диверсия, начавшаяся 7 мая, привела к параличу тысяч служебных компьютеров и нарушению функционирования электронной почты, вывела из строя систему оплаты коммунальных услуг, платформу для риелторских сделок в режиме онлайн и многие другие сервисы. Это была классическая акция вымогательства. Неизвестные хакеры требовали около 100 тысяч долларов в биткоинах, обещая после получения выкупа привести системы городских служб в норму.
Согласно публикации газеты, американские спецслужбы зарегистрировали в этом году пик диверсий с использованием EternalBlue. Хакеры атаковали наиболее уязвимые системы многих городов и населенных пунктов от штата Пенсильвания до штата Техас. Мишенями стали больницы, аэропорты, железнодорожные и судоходные компании, банкоматы и фабрики, выпускающие наиболее востребованные вакцины.
Газета направила запрос в ФБР и АНБ, однако комментариев не дождалась.
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