Розробку АНБ США застосували для хакерської атаки в Балтіморі

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Програма під назвою EternalBlue, розроблена за підтримки Агентства національної безпеки (АНБ) США, була застосована для хакерської атаки на системи влади міста Балтімор (штат Меріленд). Про це повідомила в суботу газета The New York Times з посиланням на експертів в області кібербезпеки, які отримали ці дані від американських спецслужб, пише УНН.

За відомостями цих джерел, диверсія, що почалася 7 травня, призвела до паралічу тисяч службових комп’ютерів і порушення функціонування електронної пошти, вивела з ладу систему оплати комунальних послуг, платформу для ріелторських угод в режимі онлайн і багато інших сервісів. Це була класична акція вимагання. Невідомі хакери вимагали близько 100 тисяч доларів в біткоінах, обіцяючи після отримання викупу привести системи міських служб в норму.

Згідно з публікацією газети, американські спецслужби зареєстрували в цьому році пік диверсій з використанням EternalBlue. Хакери атакували найбільш вразливі системи багатьох міст і населених пунктів від штату Пенсільванія до штату Техас. Мішенями стали лікарні, аеропорти, залізничні та судноплавні компанії, банкомати і фабрики, що випускають найбільш затребувані вакцини.

Газета направила запит у ФБР і АНБ, однак коментарів не дочекалася.

Нагадуємо, ЗМІ дізналися про плани закрити розсекречену Сноуденом систему стеження в США.

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