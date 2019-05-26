Розробку АНБ США застосували для хакерської атаки в Балтіморі

КИЇВ. 26 травня. УНН. Програма під назвою EternalBlue, розроблена за підтримки Агентства національної безпеки (АНБ) США, була застосована для хакерської атаки на системи влади міста Балтімор (штат Меріленд). Про це повідомила в суботу газета The New York Times з посиланням на експертів в області кібербезпеки, які отримали ці дані від американських спецслужб, пише УНН.