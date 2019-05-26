Розробку АНБ США застосували для хакерської атаки в Балтіморі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Програма під назвою EternalBlue, розроблена за підтримки Агентства національної безпеки (АНБ) США, була застосована для хакерської атаки на системи влади міста Балтімор (штат Меріленд). Про це повідомила в суботу газета The New York Times з посиланням на експертів в області кібербезпеки, які отримали ці дані від американських спецслужб, пише УНН.
За відомостями цих джерел, диверсія, що почалася 7 травня, призвела до паралічу тисяч службових комп’ютерів і порушення функціонування електронної пошти, вивела з ладу систему оплати комунальних послуг, платформу для ріелторських угод в режимі онлайн і багато інших сервісів. Це була класична акція вимагання. Невідомі хакери вимагали близько 100 тисяч доларів в біткоінах, обіцяючи після отримання викупу привести системи міських служб в норму.
Згідно з публікацією газети, американські спецслужби зареєстрували в цьому році пік диверсій з використанням EternalBlue. Хакери атакували найбільш вразливі системи багатьох міст і населених пунктів від штату Пенсільванія до штату Техас. Мішенями стали лікарні, аеропорти, залізничні та судноплавні компанії, банкомати і фабрики, що випускають найбільш затребувані вакцини.
Газета направила запит у ФБР і АНБ, однак коментарів не дочекалася.
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