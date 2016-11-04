Разрыв между кандидатами в президенты США Х.Клинтон и Д.Трампом сократился на 3%

Так, согласно данным социологического исследования, кандидата в президенты США Хиллари Клинтон поддерживает 47% избирателей, в свою очередь Дональда Трампа - 44% опрошенных.

Отмечается, что опрос проводился с 30 октября по 2 ноября.

Как сообщал УНН, по состоянию на 3 ноября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает по популярности свою соперницу на выборах от демократов Хиллари Клинтон в штатах Невада и Аризона, которые считаются одними из ключевых в борьбе за Белый дом. Экс-госсекретарь в свою очередь лидирует в важных штатах Пенсильвания и Флорида.