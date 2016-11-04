Розрив між кандидатами в президенти США Х.Клінтон та Д.Трампом скоротився на 3%
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. За даними соціологічного опитування Хіларі Клінтон випереджає Дональда Трампа на 3%, передає УНН з посиланням на Washington Post.
Так, згідно з даними соціологічного дослідження, кандидата в президента в президенти США Хіларі Клінтон підтримує 47% виборців, у свою чергу Дональда Трампа – 44% опитаних.
Зазначається, що опитування проводилося з 30 жовтня по 2 листопада.
Як повідомляв УНН, станом на 3 листопада кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп випереджає за популярністю свою суперницю на виборах від демократів Хілларі Клінтон в штатах Невада і Арізона, які вважаються одними з ключових в боротьбі за Білий дім. Екс-держсекретар в свою чергу лідирує у важливих штатах Пенсільванія і Флорида.