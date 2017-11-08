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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 55772 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105487 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108140 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106757 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 06:59 • 102443 просмотра

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Расчет с ТКЭ переведут на "живые" деньги в пределах субсидий за предоставленные услуги

Расчет с ТКЭ переведут на "живые" деньги в пределах субсидий за предоставленные услуги

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Кабинет министров одобрил проект постановления о введении с 1 января 2018 года механизма расчетов с теплокоммунэнерго "живыми" средствами за предоставление услуг населению в рамках субсидий. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы принимаем решение о переходе на новый механизм расчетов, на механизм расчетов "живыми" средствами за фактически за потребленные ресурсы, а не по начисленным субсидиями соответствии с социальными стандартами", - сказал министр финансов Александр Данилюк, представляя соответствующий проект.

По его словам, проект постановления разработан с целью монетизации субсидий на оплату ЖКУ на уровне предприятий, предоставляющих услуги, что станет переходным этапом к полной монетизации субсидий домохозяйств.

"Мы меняем клиринговые расчеты по льготам и субсидиям. То есть, отменяется постановление номер 20, действовавшее на данный момент. Устанавливаются прямые взаиморасчеты с субъектами хозяйствования, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги и ряд других новаций", - отметил он.

Вице-премьер Геннадий Зубко добавил, что это решение вступит в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, Рада рассмотрит изменения в Бюджет-2017 относительно направления 7,5 млрд грн на субсидии.

Украинские Национальные Новости

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