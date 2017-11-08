Расчет с ТКЭ переведут на "живые" деньги в пределах субсидий за предоставленные услуги

"Сегодня мы принимаем решение о переходе на новый механизм расчетов, на механизм расчетов "живыми" средствами за фактически за потребленные ресурсы, а не по начисленным субсидиями соответствии с социальными стандартами", - сказал министр финансов Александр Данилюк, представляя соответствующий проект.

По его словам, проект постановления разработан с целью монетизации субсидий на оплату ЖКУ на уровне предприятий, предоставляющих услуги, что станет переходным этапом к полной монетизации субсидий домохозяйств.

"Мы меняем клиринговые расчеты по льготам и субсидиям. То есть, отменяется постановление номер 20, действовавшее на данный момент. Устанавливаются прямые взаиморасчеты с субъектами хозяйствования, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги и ряд других новаций", - отметил он.

Вице-премьер Геннадий Зубко добавил, что это решение вступит в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, Рада рассмотрит изменения в Бюджет-2017 относительно направления 7,5 млрд грн на субсидии.