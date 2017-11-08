Розрахунок з ТКЕ переведуть на "живі" гроші у межах субсидій за надані послуги
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кабінет міністрів схвалив проект постанови про запровадження з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго "живими" коштами за надання послуг населенню у межах субсидій. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми приймаємо рішення щодо переходу на новий механізм розрахунків, на механізм розрахунків "живими" коштами за фактично спожиті ресурси, а не згідно з нарахованими субсидіями відповідно до соціальних стандартів", - сказав міністр фінансів Олександр Данилюк, представляючи відповідний проект.
За його словами, проект постанови розроблено з метою монетизації субсидій на оплату ЖКП на рівні підприємств-надавачів послуг, що стане перехідним етапом до повної монетизації субсидій домогосподарств.
"Ми змінюємо клірингові розрахунки по пільгах та субсидіях. Тобто, скасовується постанова номер 20, яка була чинною на цей момент. Встановлюються прямі взаєморозрахунки з суб'єктами господарювання надавачами житлово-комунальних послуг і низка інших новацій", - зауважив він.
Віце-прем'єр Геннадій Зубко додав, що це рішення набуде чинності з 1 січня 2018 року.
Нагадаємо, Рада розгляне зміни до Бюджету-2017 щодо спрямування 7,5 млрд грн на субсидії.