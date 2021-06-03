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Распродажа тюрем в Украине: сколько "лотов" продали и что заработали

Киев • УНН

 • 24155 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Имущество Львовской исправительной колонии №48 продали на электронном аукционе за 377,5 млн гривен. Также было продано отделенную часть Львовской исправительной колонии №48 за 30 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Распродажа тюрем в Украине: сколько "лотов" продали и что заработали

Цитата

"Первый онлайн-аукцион по приватизации Львовской исправительной колонии № 48 завершен! Имущество колонии, расположенный на улице Хуторовка, 2 (Железнодорожный район Львова), удалось продать за 377,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что стартовая цена основного объекта - 132 млн 674 тыс. 303 грн 55 копеек. Таким образом, стартовая цена объекта выросла в 2,8 раз. Участие в прозрачных торгах приняли 7 предпринимателей.

"Распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, 70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры и "Большая распродажа тюрем" превратится в "Большое строительство тюрем". Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства", - отметил министр юстиции Денис Малюська.

Так, это была первая продажа "Большой распродажи тюрем" - совместного проекта Минюста и Фонда государственного имущества Украины.

Второй продали отделенную часть Львовской исправительной колонии № 48.

"Стартовая цена - 3 миллиона 386 тыс. 294 грн 37 копеек. Цена продажи - 30 млн гривен. Рост цены - почти в 9 раз. Всего участие в торгах приняли 9 участников", - говорится в сообщении.

Дополнение

Министр юстиции Украины Денис Малюська попытался повторить работу британского художника Бэнкси, которую тот сделал на стенах Редингской тюрьмы. Чиновник выбрал для этого здание украинской тюрьмы, которую выставил на продажу Минюст.

"Большая приватизация тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Он прошел 16 марта.

Ранее Малюська заявлял, что Министерство юстиции передало документы на приватизацию первой тюрьмы и планирует продать ее уже в марте.

В июне 2020 года Министерство юстиции вместе с нардепами зарегистрировало проект закона (№ 3591), что позволяет продавать замороженные тюрьмы и использовать 70% поступлений от продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

Напомним, в августе прошлого года в Минюсте анонсировали большую распродажу тюрем.

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