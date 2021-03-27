Малюська vs. Banksy: міністр спробував повторити роботу художника, щоб продати в'язницю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюська спробував повторити роботу британського художника Бенксі, яку той зробив на стінах Рединьгської в'язниці. Урядовець обрав для цього будівлю української в'язниці, яку виставив на продаж Мін'юст. Про це міністр написав у себе в Facebook, опублікувавши відео мистецького процесу, передає УНН.
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“Тепер той, хто купить в‘язницю за трохи більше як 110 млн. гривень, окрім 8 гектарів землі за три хвилини від Київської окружної (+усі підведені усі мережі) отримає ще й бонус: видатний шедевр мистецтва за мотивами твору самого Бенксі”, — написав Малюська у соцмережі.
Деталі
Міністр за підсумками роботи зазначив що “Бенксі з нього не вийшло”, але результатом він задоволений.
Мова йде про “Ірпінський виправний центр” № 132, виставлений на приватизацію. Відповідне оголошення міститься на сайті Фонду держмайна. Подача заявок на придбання об’єкту відкрита ще 19 днів.
Що було раніше
“Велика приватизація в’язниць” дійшла до етапу першого аукціону. Він пройшов 16 березня.
Раніше Малюська заявляв, що Міністерство юстиції передало документи на приватизацію першої в’язниці і планують продати її вже у березні.
У червні 2020 року Міністерство юстиції разом з нардепами зареєструвало проект закону (№ 3591), що дозволяє продавати заморожені в’язниці і використовувати 70% надходжень від продажу на нове будівництво і реконструкцію старої тюремної інфраструктури.
Нагадаємо, у серпні минулого року у Мін’юсті анонсували великий розпродаж в’язниць.