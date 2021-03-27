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Малюська vs. Banksy: министр попытался повторить работу художника, чтобы продать тюрьму

Малюська vs. Banksy: министр попытался повторить работу художника, чтобы продать тюрьму

Киев  •  УНН

 • 16600 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська попытался повторить работу британского художника Бэнкси, которую тот сделал на стенах Редингской тюрьмы. Чиновник выбрал для этого здание украинской тюрьмы, которую выставил на продажу Минюст. Об этом министр написал у себя в Facebook, опубликовав видео художественного процесса, передает УНН.

Цитата

"Теперь тот, кто купит тюрьму за чуть более 110 млн гривен, кроме 8 гектаров земли за три минуты от Киевской окружной (+ все подведены все сети) получит еще и бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси", - написал Малюська в соцсети.

Детали

Министр по итогам работы отметил, что "Бэнкси из него не получилось", но результатом он доволен.

Речь идет об "Ирпенском исправительном центре" № 132, выставленном на приватизацию. Соответствующее объявление находится на сайте Фонда госимущества. Подача заявок на приобретение объекта открыта еще 19 дней.

Что было ранее

"Большая приватизация тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Он прошел 16 марта.

Ранее Малюська заявлял, что Министерство юстиции передало документы на приватизацию первой тюрьмы и планирует продать ее уже в марте.

В июне 2020 года Министерство юстиции вместе с нардепами зарегистрировало проект закона (№ 3591), что позволяет продавать замороженные тюрьмы и использовать 70% поступлений от продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

Напомним, в августе прошлого года в Минюсте анонсировали большую распродажу тюрем.

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